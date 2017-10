Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre colhida por comboio em Vila Nova da Barquinha

Acidente obrigou ao corte temporário da Linha da Beira Baixa.

Por Lusa | 17:56

Uma mulher morreu este sábado atropelada por um comboio em Moita do Norte, Vila Nova da Barquinha, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.



A mesma fonte disse que a vítima deverá ter entre 60 e 70 anos.



A Linha da Beira Baixa esteve cortada à circulação.



No local, além dos bombeiros de Vila Nova da Barquinha e da GNR, esteve igualmente uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).