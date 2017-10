Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre em clínica após fazer cirurgia plástica

Caso já está a ser investigado pelo Ministério Público.

Por Joana Domingos Sá e Rute Lourenço | 01:30

Uma mulher, na casa dos 30 anos, e com dois filhos, morreu na semana passada no Centro Clínico e Cirúrgico, nas Laranjeiras, em Lisboa, depois de ter feito uma lipoaspiração. Segundo foi possível apurar, a mulher encontrava-se no recobro quando foi decretado o óbito.



O caso foi confirmado ao CM pelo médico responsável pela cirurgia plástica, o cirurgião Miguel Andrade, que, no entanto, revelou não poder adiantar mais pormenores sobre o assunto, uma vez que este já se encontra a ser investigado pelas entidades competentes.



"O caso já está entregue ao Ministério Público e as indicações que temos é de que não podemos fornecer qualquer informação até estar resolvido", adiantou o médico. A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico de remoção de gordura através de um dispositivo de sucção.



Em Portugal, um dos casos mais mediáticos de uma operação plástica que correu mal foi com o treinador Manuel Machado que, em 2009, foi internado com uma infeção generalizada após ter feito uma lipoaspiração.



O seu estado foi considerado muito grave, mas sobreviveu.