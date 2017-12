Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre em colisão à frente do filho

Vítimas ficaram encarceradas e foi necessária a intervenção dos bombeiros, em Gaia.

Por P.J.D. | 20.12.17

Maria Oliveira Silva, de 61 anos, morreu após uma colisão frontal entre dois carros, esta terça-feira, pelas 2h00, em S. Félix da Marinha, Gaia.



Maria era a condutora da viatura, na qual seguia também o seu filho de 22 anos, que sofreu ferimentos graves, tal como o condutor do outro automóvel de 66 anos.



As vítimas ficaram encarceradas e foi necessária a intervenção dos bombeiros da Aguda, Espinho e Sapadores de Gaia para as retirar. A violência do acidente obrigou a deslocar duas equipas médicas do INEM.



Os feridos foram para o Hospital de Gaia.



A GNR investiga o acidente.