Mulher morre em colisão frontal em Loulé

Acidente na EN 125/4 fez ainda quatro feridos.

18:20

Uma brutal colisão frontal brutal entre dois veículos em Loulé, na EN 125/4, fez um morto e quatro feridos.



Ao que apurou o CM o acidente deu-se esta sexta-feira naquela variante da EN 125, que liga as localidades de Esteval e Vilamoura, pelas 16h20.



Os dois veículos envolvidos chocaram frontalmente e um deles, onde seguia a vítima mortal, capotou. Seguiam no interior desta viatura, que tem matrícula alemã, uma mulher e um homem. A mulher ciou encarcerada dentro do carro e acabou por morrer no local.



Na outra viatura, que ficou também completamente destruída, seguiam três ocupantes, que ficaram com ferimentos ligeiros.



O acidente obrigou ao corte da via durante toda a tarde e, pelas 18h00 desta sexta-feira decorriam ainda os trabalhos de limpeza no local.