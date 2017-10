Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre em despiste de carro contra ambulância

Veículo com dois ocupantes despistou-se na EN 2015, em Braga.

17:18

Uma mulher de 78 anos morreu esta quarta-feira vítima de um acidente na EN 2015, em Ferreiros (concelho de Braga), sentido Braga - Amares.



Segundo o Semanário V, a vítima mortal seguia no carro com um homem quando o veículo se despistou e acabou por embater de frente contra uma ambulância.



O outro ocupante da viatura ficou ferido e foi transportado para o Hospital de Braga. O condutor da ambulância não sofreu ferimentos.



A VMER de Barcelos e a de Braga estiveram no local.