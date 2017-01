A viatura vai ser retirada com uma grua.



Jovem morre em despiste na marginal



Os Bombeiros Voluntários da Parede, os Bombeiros Voluntários de Carcavelos, a VMER de Cascais, a Polícia Marítima e PSP estiveram no local, com um total de cerca de 50 operacionais.

Uma jovem de 22 anos morreu, na manhã desta terça-feira, após um despiste na Marginal no sentido Cascais-Lisboa.O alerta foi dado por volta das 9h50 quando um carro de patrulha da Polícia Marítima, que seguia no sentido Carcavelos-Cascais, presenciou o despiste da viatura.O carro caiu na arriba e a condutora, a única ocupante da viatura, acabou por morrer. O óbito foi declarado no local.