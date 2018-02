Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre em incêndio na habitação em Boticas

O alerta do incêndio foi dado às 8h35.

10:49

Uma mulher morreu este sábado vítima de um incêndio que deflagrou na sua habitação, na freguesia de Bobadela, em Boticas, distrito de Vila Real, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.



Segundo a fonte do CDOS, o alerta do incêndio na habitação foi dado às 08h35.



A habitação ficou destruída e no local estiveram 20 homens, apoiados por sete viaturas, entre elementos da GNR, dos Bombeiros Voluntários de Boticas e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação.