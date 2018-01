Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre queimada enquanto dormia

Elisa Marques Loureiro, de 74 anos, foi encontrada carbonizada por vizinho em Paredes.

Por Ana Silva Monteiro e Mónica Ferreira | 01:30

"Senti o cheiro a fumo e percebi logo que vinha da casa dela. Como tenho as chaves fui ver o que se passava. Estava na cama carbonizada". As palavras são de Sérgio Rebelo, vizinho de Elisa Marques Loureiro, de 74 anos, que morreu ontem vítima de um incêndio no interior da sua habitação, na travessa de Casais, em Vilela, Paredes. Ao que tudo indica terá sido um curto-circuito num cobertor elétrico a causa do incêndio.



O alerta foi dado pelo vizinho por volta das 09h00. Quando os bombeiros chegaram ao local já nada conseguiram fazer pela mulher.



"O incêndio ficou confinado ao quarto. Quando chegámos os populares já tinham apagado o fogo" disse José Freitas, comandante dos Bombeiros de Lordelo.



A mulher vivia sozinha há cerca de nove anos e era conhecida por ter um feitio complicado. "Não falava com a família e estava sempre aqui sozinha. Não é a primeira vez que isto acontece. Há quinze dias houve também um incêndio que deixou o colchão destruído. Nessa altura ela teve sorte", disse ao CM Isaura Sousa, outra vizinha da vítima.



Elisa Marques Loureiro tinha vários problemas de saúde mas recusava qualquer ajuda. "As meninas da Segurança Social vinham cá muitas vezes. Tentaram várias vezes que ela fosse para um lar, mas ela não queria", contou o tesoureiro da Junta de Freguesia de Vilela. A PJ esteve no local a realizar perícias e investiga o caso.



O corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.