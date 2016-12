Mulher polícia reage a tiro e atinge ladrão

O homem, detido, acabou depois por ter de ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde recebeu tratamento médico e onde vai permanecer internado. No entanto, o seu estado de saúde não inspira cuidados. Quando tiver alta será levado ao juiz.



Por diversas vezes a polícia foi ameaçada pelo ladrão, que não largava a faca. Exigia que a vítima lhe entregasse todo o dinheiro que levava com ela. Nessa altura a agente da PSP tentou desde logo imobilizar ‘Asa Delta’, que não largava a faca. Ambos caíram então no chão e, perante as constantes ameaças de morte, e ao perceber que o assaltante não ia desistir do roubo, a agente sacou da arma de serviço e disparou um tiro, atingindo o ladrão na omoplata.O homem, detido, acabou depois por ter de ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde recebeu tratamento médico e onde vai permanecer internado. No entanto, o seu estado de saúde não inspira cuidados. Quando tiver alta será levado ao juiz.

O que achou desta notícia?







1.5% Muito insatisfeito

1.5% 0.2%

0.2% 0.2%

0.2% 2.2%

2.2% 95.9% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







1.5% Muito insatisfeito

1.5% 0.2%

0.2% 0.2%

0.2% 2.2%

2.2% 95.9% Muito satisfeito Outras 413 pessoas também já deram o seu contributo pub

Há muito que ‘Asa Delta’ é conhecido pela polícia da Madeira por roubos e furtos a pessoas e estabelecimentos. A alcunha, ganhou-a à custa de uma fuga a uma audiência no tribunal do Funchal através da janela da casa de banho do edifício.Esta terça-feira de madrugada, de faca nas mãos, atacou uma mulher junto a uma paragem de autocarro. Acabou por ser atingido a tiro pela vítima de 45 anos – agente da PSP colocada no Comando Regional. A mulher polícia tentou ainda tirar-lhe a faca das mãos para o desarmar, mas perante a resistência teve de disparar para não ser gravemente ferida.A agente da PSP terminou o turno de serviço à meia-noite e dirigiu-se para a paragem de autocarros junto à empresa de Eletricidade da Madeira. Nessa altura, quando estava sozinha, foi abordada pela primeira vez pelo assaltante violento.