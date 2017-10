Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher que estava desaparecida no Fundão encontrada viva

Buscas prolongaram-se ao longo de todo o dia.

20:35

Uma mulher de 69 anos que estava desaparecida no concelho do Fundão desde segunda-feira foi hoje encontrada viva, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Castelo Branco.



De acordo com o tenente-coronel Fernando Miranda, do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, a mulher, que sofre de Alzheimer, foi encontrada por populares perto da localidade de Carvalhal, que fica perto de Valverde, freguesia onde residia.



"Foi assistida no local pelos tripulantes da ambulância do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]. À partida, estava bem de saúde, apesar do cansaço e da fome", referiu.



As buscas prolongaram-se ao longo de todo o dia e envolveram militares da GNR, familiares da mulher e populares.