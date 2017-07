Mulher que praticava Kitesurf resgatada pela Marinha na Ericeira

Alemã perdeu a barra de direção e não conseguia voltar para terra. Veja o vídeo.

Por J.C.M. | 13:24

Uma mulher que praticava Kitesurf foi esta quinta-feira resgatada pela Estação Salva-Vidas da Ericeira, quando estava em dificuldade ao largo da praia do Algodio.





Em comunicado, a Marinha explica que "o Capitão do Porto de Cascais coordenou na tarde de ontem, dia 13 de julho, uma operação de resgate de uma praticante de "Kitesurf", de nacionalidade alemã, 39 anos, que se encontrava em dificuldades em frente à Praia do Algodio, na Ericeira, alegadamente devido a avaria na barra de direção do kite".