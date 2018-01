Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher regada com gasolina morre após quatro meses

Angelina Rodrigues foi atacada pelo ex-companheiro à saída da fábrica onde trabalhava.

08:28

A mulher que, a 20 de setembro, foi regada com gasolina e incendiada pelo ex-companheiro, em Peniche, morreu no sábado no hospital.



Angelina Rodrigues, 42 anos, foi atacada por João Faustino, de 51, à saída da fábrica onde trabalhava. O homem surpreendeu-a no parque de estacionamento.



Com um martelo partiu o vidro do carro e retirou-a do interior. Sem lhe dar tempo de reação, e ameaçando-a com uma faca, regou-a com gasolina e fez o mesmo a si próprio, ateando fogo aos dois.



João Faustino morreu no dia seguinte.