Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher sequestra marido de 88 anos

Denúncia de médico do Sabugal levou à intervenção da GNR.

Por Miguel Curado e Tânia Laranjo | 01:30

Uma mulher de 50 anos sequestrou o marido de 88 durante meses, numa casa em São João da Caparica, no concelho de Almada. A denúncia de uma unidade de saúde e a intervenção da GNR permitiram libertar o idoso quarta-feira e deter a mulher.



Este caso de maus-tratos foi inicialmente participado por vizinhos da vítima há cerca de seis meses. Mas a mulher conseguiu sempre evitar que os militares falassem com o marido.



No entanto, pouco depois dessa denúncia, durante uma viagem à Beira Alta, o homem precisou de receber assistência médica no posto de saúde do Sabugal. O clínico que o assistiu apercebeu-se de vários hematomas e, apesar de a vítima não relatar nada, participou o caso às autoridades.



O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Almada pegou no caso e quarta-feira executou um mandado de busca e detenção. Desde que casaram, há cerca de dois anos, que o idoso era retido em casa pela mulher.



Já foi colocado num lar.



A mulher estava a ser presente a tribunal à hora de fecho desta edição.