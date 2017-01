Anabela já está em casa

Anabela Lopes, a mulher sequestrada e alvo de tentativa de homicídio pelo ex-companheiro, Paulo Roque, em Azinheira dos Barros, Grândola, teve alta esta quarta-feira.



A mulher já está no em casa no Alentejo onde se encontra a recuperar das agressões que sofreu por parte de Paulo Roque.



Esta semana, a Judiciária esteve no hospital para dar a conhecer a Anabela todos os pormenores da investigação. O passo seguinte será ouvir formalmente a vítima. A Judiciária de Setúbal tem tempo – o processo pode levar até um ano para que seja deduzida acusação pública. A inquirição só deverá acontecer quando a vítima estiver em perfeitas condições psicológicas.



Os exames médicos já feitos no Hospital de Santa Maria relatam uma história de violência. Para além da abraçadeira que foi cortada pelos inspectores da Judiciária quando salvaram Anabela, também as marcas nos pulsos não deixam dúvidas. As abraçadeiras foram usadas para algemar a vítima que se manteve presa e impossibilitada de fugir.