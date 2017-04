Mulher sofre ataque epilético e cai a ribeira em Tavira

Uma idosa foi resgatada na tarde deste sábado na ribeira dos Carriços, em tavira, após ter caído às águas, no seguimento de um ataque epilético.

A mulher tinha ido para o local com o marido, que tem uma horta próxima da zona. A vítima foi lavar os tapetes do carro para as margens da ribeira e acabou por cair na água, com pouca profundidade.

Foi o marido que a encontrou inconsciente e deu o alerta. INEM e Bombeiros Municipais de Tavira resgataram a mulher que foi levada para o Hospital de Faro fora de perigo.

