Mulher sustenta Ricardo Salgado

Maria João Bastos Salgado transferiu para o marido um total de 167 mil euros no espaço de dois anos, entre 2014 e 2016.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

A mulher de Ricardo Salgado sustentou o banqueiro durante cerca de dois anos: entre o início de novembro de 2014 e o início de agosto de 2016, Maria João Bastos Salgado transferiu para a conta bancária do marido mais de 167 mil euros. O ex-líder do BES e do Grupo Espírito Santo (GES) começou a receber a ajuda financeira da mulher três meses depois de ter pagado uma caução de três milhões de euros para não ser preso no âmbito do processo Monte Branco, que investiga a maior rede de branqueamento de capitais em Portugal.



Os extratos da conta bancária de Ricardo Salgado, que constam nos autos da operação Marquês, revelam que Maria João Bastos Salgado fez 19 transferências bancárias para a conta do marido entre o início de novembro de 2014 e o início de agosto de 2016. Os montantes mais elevados dessas transferências verificaram-se entre novembro de 2014 e fevereiro de 2015: nesse período temporal, a mulher transferiu para Ricardo Salgado 89 mil euros.



A partir de fevereiro de 2015, Maria João Bastos Salgado canalizou praticamente todos os meses para a conta bancária do marido quantias de valor mais baixo, que variaram entre dois mil euros e sete mil euros em cada operação. Os extratos da conta bancária de Ricardo Salgado revelam também que o banqueiro pagou a caução no processo Monte Branco, no qual foi constituído arguido no final de julho de 2014, com dinheiro proveniente da Suíça: no início de agosto de 2014, o ex-líder do BES e do GES recebeu numa conta do BCP a quantia de 3,2 milhões de euros, dos quais três milhões de euros foram utilizados no pagamento da caução para ficar livre da prisão.



Ricardo Salgado tinha uma fortuna na Suíça que escondeu do Fisco durante anos. No verão passado, o banqueiro e a mulher foram revistados no aeroporto de Lisboa, no âmbito da operação Marquês, quando regressavam de uma visita à filha na Suíça. Na altura, a mulher do banqueiro tinha em sua posse extratos bancários com o património financeiro depositado na Suíça.



Há menos de duas semanas, Ricardo Salgado expôs a sua atual situação financeira no Tribunal da Concorrência, em Santarém, onde contesta a coima de quatro milhões de euros aplicada pelo Banco de Portugal num processo de contraordenação: "Não tenho praticamente reforma e a minha mulher não tem atividade." O banqueiro afirmou ainda que é a filha Catarina que "assegura as despesas da família".



Fortuna escondida em ouro e diamantes

Ricardo Salgado terá escondido parte da fortuna em ouro e pedras preciosas, cujo destino final não foi ainda descoberto pela Justiça. Os extratos da offshore Savoices revelam que o banqueiro tinha, em 2011, 3,5 milhões de euros investidos em ouro. A acusação da operação Marquês revela também que a Begolino, offshore controlada pelo banqueiro e pela mulher, adquiriu, em 2012, três diamantes por 3,82 milhões de dólares (cerca de 3,19 milhões de euros, ao câmbio atual).



Suspeitas de branqueamento

Ricardo Salgado foi constituído arguido no Monte Branco a 23 de julho de 2014. Neste inquérito, em investigação, o banqueiro é suspeito de burla agravada, abuso de confiança, falsificação e branqueamento de capitais.



Pensão foi penhorada

O Ministério Público penhorou a pensão de Ricardo Salgado: da reforma mensal de 39 162 euros, o banqueiro ficou com 1114 euros por mês, o equivalente a dois salários mínimos.



Banqueiro revelou valor

Foi o próprio banqueiro que revelou o valor de subsistência, no início do mês, à saída do Tribunal da Concorrência.



Corte de 25%

Salgado tinha uma pensão do BES de 52 437 euros. Por decisão do Fundo de Pensões do Novo Banco, no verão de 2017, a pensão foi cortada em 25%.



Repatriou 34,2 milhões de euros

Ricardo Salgado legalizou, através da adesão aos três perdões fiscais, 34,2 milhões de euros que tinha no estrangeiro. O património estava distribuído por ações, ouro, depósitos a prazo e à ordem e obrigações. Pela regularização do dinheiro, através do Regime Excecional de Regularização Tributário (RERT), o banqueiro pagou impostos no valor de 2,37 milhões.



O ex-presidente executivo do BES e líder do GES regularizou o montante mais elevado em 2012: com a adesão ao RERT III, legalizou mais de 26,45 milhões. Deste valor, 17 milhões estavam aplicados em ações. Para regularizar este dinheiro, o banqueiro pagou uma taxa de IRS de 7,5%, ou seja, 1,98 milhões de euros.



Com a adesão ao RERT II, em 2010, Salgado repatriou mais de 3,4 milhões e pagou um imposto um pouco superior a 170 mil euros, a uma taxa de 5%. Por fim, em 2005, com a adesão ao RERT I, o banqueiro regularizou mais de 4,32 milhões. Como a taxa de IRS foi de 5%, pagou um imposto um pouco acima de 216 mil euros.