Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher tenta matar companheiro à martelada

Agressora entregou-se à PSP, em Lisboa.

Por Miguel Curado | 07:22

Uma mulher, de 59 anos, desempregada, foi presa pela PJ de Lisboa por ter tentado matar o companheiro com marteladas na cabeça. A detenção ocorreu na tarde de quinta-feira, no concelho de Loures.



Vítima e agressora, já com historial de agressões mútuas, mas sem detenções, envolveram-se em mais uma discussão. A detida pegou num martelo, desferindo golpes na cabeça do marido.



Consciente, este pediu ajuda a vizinhos e foi hospitalizado. A agressora esperou pela PSP e entregou-se.