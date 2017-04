Mulher violada em casa depois de pedir ajuda no hospital

Uma mulher foi ameaçada com uma faca e violada pelo ex-marido depois de ser assistida no hospital por episódios de violência doméstica.



O homem foi esta sexta-feira detido pela Polícia Judiciária indiciado pela prática dos crimes de violência doméstica e violação, em Matosinhos.

Os factos ocorreram no início deste ano depois da separação do casal. O suspeito, de 33 anos, dirigiu-se a casa da vítima e agrediu-a violentamente com murros na face.



A mulher recebeu tratamentos hospitalares e, no regresso a casa, foi surpreendida pelo ex-marido que a violou e a ameaçou com uma faca.

O detido, estrangeiro e operário de panificação, foi presente a primeiro interrogatório judicial e foram-lhe aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais, proibição de contacto com a vítima e entrega de passaporte.

