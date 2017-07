Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulheres apanhadas após assalto aos CTT

Homem ameaçou funcionário com uma faca e fugiu com 500 euros em dinheiro e selos.

Por Rui Pando Gomes e Ana Palma | 10:33

As duas mulheres que participaram no assalto a uma estação dos CTT, em Albufeira, na quarta-feira, foram capturadas pela GNR após perseguição durante a fuga. Um terceiro elemento que participou no assalto conseguiu fugir a pé, mas, ao que o CM apurou, já foi identificado. O caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ), que está a investigar.



O assalto ocorreu na zona dos Olhos de Água, ao final da tarde, quando o estabelecimento estava prestes a encerrar as portas. Um homem ameaçou o funcionário com uma faca e exigiu dinheiro. Ao que o CM apurou, o suspeito saiu do espaço com cerca de 500 euros, em notas e moedas, e com selos. Fugiu num Peugeot 106, com as duas mulheres, a alta velocidade.



Depois do alerta para o assalto, o trio foi perseguido por militares da GNR de Albufeira, que conseguiram intercetar a viatura na zona da Patã de Cima. Durante a perseguição, sabe o CM, houve uma tentativa de abalroamento de uma moto conduzida por um oficial da GNR.



As duas mulheres foram intercetadas e detidas, mas o homem conseguiu sair do carro e fugir a pé por uma zona de mato. A GNR montou uma operação de caça ao homem, mas até ontem o assaltante continuava a monte.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, os 3 suspeitos já serão conhecidos das autoridades e o homem já foi identificado.



A GNR isolou o local do assalto e chamou a PJ, que recolheu vestígios dentro da estação dos CTT e está a fazer diligências para localizar o fugitivo.