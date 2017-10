Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulheres de Sócrates chamadas para depor

Ministério Público arrolou um total de 229 testemunhas de acusação.

Por Ana Isabel Fonseca | 01:30

São, no total, 229 as testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público. O topo desta lista é encabeçado pelas mulheres de José Sócrates. Os procuradores vão chamar para depor no julgamento Maria Adelaide Monteiro, mãe do antigo primeiro-ministro, a ex-namorada Fernanda Câncio, as amigas Sandra Santos e Lígia Correia e também Célia Tavares, com quem o antigo primeiro-ministro mantém atualmente uma relação.



Estas mulheres foram sustentadas ao longo dos anos por José Sócrates, que pagava tudo: desde viagens, férias em destinos paradisíacos, até à renda da casa ou à tv cabo. Em tribunal, terão que explicar esta enorme "boa vontade" que partia de Carlos Santos Silva, amigo de Sócrates. É que era das contas dele que vinha o dinheiro usado para estes gastos. João Perna, o motorista do antigo primeiro-ministro, fazia de intermediário em muitas destas entregas de dinheiro.



Quem mais beneficiou foi Sandra Santos, que entre 2008 e 2014, recebeu quase 100 mil euros. Grande parte do dinheiro foi-lhe entregue diretamente por Santos Silva. À atual namorada Sócrates dava uma "mesada" que variava entre os 400 e os mil euros.



As escutas telefónicas são, neste caso, uma prova determinante e as testemunhas podem mesmo ser confrontadas com elas. Existem muitas mensagens, por exemplo entre Sandra e Carlos Santos Silva, onde aquela pedia elevadas quantias de dinheiro, chegando a dizer que corria o risco de "ficar sem casa". Também a mãe de Sócrates foi apanhada numa escuta a pedir ao filho dinheiro para umas férias em Porto Santo.



Sofia Fava, ex-mulher de Sócrates, também foi beneficiada, mas já é arguida no processo.



O leque de testemunhas tem ainda muitos nomes sonantes. Álvaro Sobrinho, que era presidente do BES Angola, por onde passou parte do dinheiro das luvas. Também Ana Paula Vitorino, ministra do Mar, e Mário Lino, ex-ministro das Obras Públicas, vão testemunhar.



Já tinham sido chamados a depor no caso Face Oculta. Na lista das testemunhas está ainda o filho de António Guterres, que está ligado à PT.



Secretária tem de explicar de onde veio salário

Maria João Rodrigues, secretária de José Sócrates, é também uma das testemunhas da acusação. Isto porque o dinheiro que era usado para pagar o seu salário vinha também de Carlos Santos Silva. Era o motorista João Perna que lhe entregava mensalmente os montantes.



Tais quantias eram entregues na casa da secretária em Azeitão. O processo revela que por mês, Maria João recebia cerca de 2 mil euros. Existem também muitas escutas telefónicas que comprovam estas entregas de dinheiro.



Fava acusada de branquear milhões de ‘ex’

Sofia Fava, ex-mulher de Sócrates, é uma peça-chave no processo Marquês. O Ministério Público diz que sabia que o dinheiro que estava na conta de Carlos Santos Silva era de Sócrates e que o usava também como seu.



Num dos casos, Fava comprou mesmo um monte no Alentejo, através de um empréstimo, mas Carlos Santos Silva fez com ela um contrato que lhe permitia pagar as prestações.



O monte foi agora arrestado pela justiça. Fava também beneficiou da vida de luxo de Sócrates em Paris, onde morou.



Motorista responde por dois crimes

O motorista de José Sócrates, João Perna, responde por dois crimes: de branqueamento de capitais e posse de arma proibida. João Perna é acusado de ser o ‘transportador’ de dinheiro, entre Carlos Santos Silva e José Sócrates.



Nas escutas, o motorista criticava muitas vezes o patrão e questionava como é que aquele mantinha um estilo de vida elevado, quando não tinha dinheiro.



Perna, que começou por ficar calado quando foi defendido por um advogado do escritório de Proença de Carvalho, aceitou depois falar.