Mulheres levam droga na vagina para a prisão

Quantidades de droga variavam entre 49 e 100 gramas, sobretudo de canábis.

07:45

Uma rede de tráfico de droga no Estabelecimento Prisional de Coimbra, que usava mulheres para fazerem o transporte, está a ser julgada no Tribunal de Coimbra. No banco dos réus estão 13 arguidos, entre reclusos e as mulheres que garantiam a entrada da droga.



Segundo a acusação, a estratégia foi traçada por dois reclusos e a mulher de um deles. A droga era levada pelas mulheres que a escondiam na vagina e recebiam dinheiro por isso. As quantidades de droga variavam entre 49 e 100 gramas, sobretudo de canábis.



Alguns reclusos eram ameaçados e coagidos a pedirem às amigas para transportarem a droga. Os crimes ocorreram entre 2016 e 2017.