Mulheres usam menina para roubar dinheiro

Distraiu empregada com encomenda enquanto criança retirou caixa de gorjetas do balcão.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Em pouco mais de um minuto, duas mulheres e uma menina roubaram a caixa de gorjetas da pastelaria Quinta do Carmo, em Merelim S. Paio, Braga. Uma das mulheres distraiu a funcionária com a suposta encomenda de um bolo, enquanto a outra, que tinha um bebé ao colo, ficou junto ao balcão a vigiar e a dar indicações à menina, que terá cerca de 14 anos.



A proprietária do estabelecimento comercial está indignada com o caso. A caixa continha cerca de 70 euros, que seriam divididos pelas três funcionárias.



Tudo aconteceu na passada sexta-feira, cerca das 19h30. "É vergonhoso o que fizeram. Tinham tudo planeado. Uma das mulheres ficou a fingir que queria um bolo de dez quilos e enquanto a minha funcionária foi à cozinha ligar-me, a miúda pegou na caixa das gorjetas e colocou-a debaixo do cachecol. Mal saiu, a outra mulher deixou logo de ter interesse no bolo e disse que ia pensar. Nunca mais voltou", relata ao CM Natália Primo, proprietária da pastelaria Quinta do Carmo.



"Só no dia seguinte, quando os clientes queriam dar gorjeta é que viram que a caixa tinha desaparecido, mas pensámos sempre que era brincadeira de algum cliente. Só à noite, quando fui ver as imagens de videovigilância, é que percebi que tinha sido roubada por uma menina", explica a comerciante.



"As empregadas ficaram tristes, mas os clientes também porque tinham contribuído. Mas não vou fazer queixa à policia, de nada serve e só dá chatices", remata.