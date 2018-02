Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Multa de dois mil euros por ataque de cão

Caso ocorreu em Tomar.

Por Isabel Jordão | 09:16

O dono da cadela rottweiler que atacou uma jovem de 29 anos, fazendo-lhe um rasgão num braço, no corredor central da Mata dos Sete Montes, em Tomar, em agosto de 2016, foi condenado pelo Tribunal Judicial de Tomar a pagar 2186 euros e as custas do processo.



Baltazar Carrão terá de pagar 400 euros de multa pelo crime de ofensas à integridade física por negligência, 800 euros de indemnização à vítima, Cláudia Loureiro, as despesas médicas (186,20 euros) e uma multa de 800 euros por não ter feito seguro de responsabilidade civil e por a cadela não ter licença nem estar vacinada. O arguido estava também acusado de omissão de auxílio mas foi absolvido.