Multas até cinco mil euros por mato junto a casas

Terrenos em redor das habitações têm de ser limpos até 15 de março.

Por João Carlos Rodrigues | 07:51

Os proprietários de casas e terrenos nas zonas definidas como "prioritárias" pelo Governo têm até 15 de março para efetuar a limpeza do mato num raio de 50 metros. Quem não o fizer incorre numa multa que varia entre os 140 e os cinco mil euros e pode até ver os serviços das autarquias a assumirem esse trabalho, mesmo que para tal seja necessária a intervenção das forças de segurança. Os custos serão depois imputados aos proprietários.



A lista de zonas prioritárias abrange 189 concelhos e 1049 freguesias, com os distritos de Viseu, Vila Real e Faro no topo das regiões onde a prevenção de fogos florestais é prioritária.



A Associação Nacional de Municípios já veio contestar a imposição do Governo, afirmando ser uma tarefa demasiado complexa para as autarquias. "Não podem ser apenas as câmaras municipais a ficarem com este encargo, que é enorme", afirmou no final desta semana Manuel Machado, presidente da ANMP, durante uma audição parlamentar. "O Governo facultou-nos o trabalho que apurou, vamos agora confrontar isso com outros dados de que dispomos", avançou Manuel Machado. Para a associação representativa dos 308 municípios portugueses, a gestão das faixas de combustível florestal depende também da intervenção do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).



Fonte oficial do ministério da Administração Interna disse ao CM que "o Orçamento do Estado estabelece um regime excecional que permite às câmaras municipais acederem aos terrenos dos proprietários que não procedam à limpeza, um regime de contratação pública agilizado e simplificado para essa tarefa e uma linha de crédito de 50 milhões de euros para auxiliar os municípios. Até maio, a GNR vai reforçar a fiscalização à limpeza de terrenos.



PORMENORES

500 novos sapadores

O Governo abriu, a 17 de janeiro, concurso para a constituição de 100 novas equipas de sapadores florestais. São 500 efetivos previstos antes do verão.



Câmaras ficam com lucro

Nos terrenos onde houver intervenção municipal, a autarquia pode cobrar o trabalho ou ficar com as receitas obtidas pela gestão da biomassa recolhida.



112 mortos em 2017

As duas grandes tragédias de 2017 provocaram, oficialmente, 112 mortes. Em Pedrógão, em junho, foram 66, e em outubro, no Centro do País, outras 46.