Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Multibanco assaltado com explosão de gás em Pêro Pinheiro

Grupo atacou de madrugada e fugiu rapidamente.

Por Miguel Curado | 10:10

A caixa multibanco instalada na agência do Novo Banco de Pêro Pinheiro, em Sintra, foi assaltada na madrugada desta sexta-feira.



O alerta chegou às autoridades depois das 5h30, dando conta de uma explosão no equipamento.



Os assaltantes terão recorrido a gás para rebentar a caixa e terão conseguido chegar às gavetas do dinheiro, apurou o CM. O assalto terá sido rápido e o grupo fugiu de carro.



O grupo de assaltantes seria constituído por cinco homens, que fugiram num automóvel Seat de cor escura. O assalto terá sido testemunhado por várias pessoas, alertadas pelo barulho da explosão. Os assaltantes aturam com capuzes par anão serem identificados.



Não se sabe, para já, qual o montante levado pelos assaltantes.