Multibanco assaltado no centro de Lisboa

Assaltantes permanecem em fuga. Este é o sexto assalto do género em apenas 48 horas.

10:00

Um grupo assaltou uma caixa multibanco numa depência bancária do BPI, situada na Avenida Estados Unidos da América, uma artéria central da cidade de Lisboa.



O caso ocorreu durante a madrugada de sábado. O CM sabe que o grupo de assaltantes recorreu a gás explosivo para conseguir retirar o dinheiro. Desconhe-se ainda se o roubo foi ou não consumado, no entanto, o gang permanece em fuga das autoridades.



Este é o sexto assalto do género em apenas 48 horas. Desde o início do ano já se registaram 137 casos de assaltos a multibancos com recurso a gás explosivo.