Município de Oeiras compra sede de clube

Autarquia quer recuperar edifício, que faz parte do núcleo histórico da localidade.

Por Edgar Nascimento | 09:33

Após vários meses de incertezas, já há comprador para o edifício sede do Atlético Clube de Porto Salvo: a Câmara Municipal de Oeiras decidiu adquirir o imóvel pelo valor de 280 mil euros, para que o mesmo possa ser alvo de obras de recuperação e manutenção.



A autarquia justifica o investimento devido ao "valor arquitetónico intrínseco" do edifício, que é o remanescente de um conjunto de instalações associadas à produção agrícola e animal. "É indiscutivelmente uma das marcas de imagem do aglomerado" da localidade, frisa a Câmara de Oeiras, pelo que "importa ser recuperada, no contexto de reabilitação e revitalização do Núcleo de Formação de Porto Salvo, em que se insere".



No entanto, ressalva a autarquia, o negócio só será concretizado "após a atual proprietária, a empresa Edificário, finalizar todas as diligências necessárias à retificação das áreas registadas na respetiva matriz predial, refletindo a realidade do edificado existente".



Isto porque a ficha predial refere uma área bruta de construção de 502 metros quadrados, quando o edifício "está edificado num terreno com a área total de 607 m2, com área de implantação de 139 m2 e 278 m2 de área bruta de construção, distribuída por dois pisos".



O imóvel, localizado na principal via da vila, é a sede social do clube mais antigo da freguesia desde 1975.



O Atlético Clube de Porto Salvo, fundado em 1948, é também o clube residente do Complexo Desportivo Adriano Canas, inaugurado em janeiro de 2015 pelo presidente da autarquia Paulo Vistas, e com a presença do ex-autarca Isaltino Morais: custou à autarquia 4,4 milhões de euros.