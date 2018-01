Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Muralha em ruína abre guerra na autarquia

Paulo Arsénio (PS) relembra que CDU governou cidade 37 anos, desde o 25 de Abril.

Por António Lúcio e Pedro Galego

A concelhia de Beja da CDU acusa o executivo camarário de "abandono e negligência" do património. Em causa está uma derrocada numa parte da muralha, no parque Vista Alegre. Os comunistas dizem que alertaram para diversas situações de vandalismo e destruições neste espaço. O autarca Paulo Arsénio (PS) devolve as críticas à oposição, que governou a cidade 37 anos.



Em nota de imprensa, a CDU sublinha que "a incapacidade do executivo municipal do PS para resolver o problema e a sua total falta de preocupação com a degradação evidente a que condenou este espaço – reabilitado, dinamizado e devolvido à população durante o anterior mandato de gestão CDU – teve como consequência uma destruição desta vez mais grave para o nosso património".



Em reação a estas acusações, Paulo Arsénio, afirma que "só uma entidade como os comunistas e seus aliados, que neste momento não têm qualquer vergonha na cara, é que fazem afirmações desta natureza, responsabilizando um executivo que está em funções há três meses por desmoronamentos de muralhas". O presidente da Câmara de Beja lembra que desde 1976, data das primeiras eleições autárquicas, a CDU esteve 37 anos à frente do município, contra quatro do PS. O autarca frisa ainda que o mínimo que a CDU deveria era "não falar sobre estas matérias que são grandemente da sua responsabilidade", conclui Paulo Arsénio.



Existe neste momento uma obra já adjudicada para reforço da muralha e prevenção de novas derrocadas. Alguns populares ouvidos pelo CM no local dizem que a cerca medieval está assim há vários meses.