Museu da Vida de Cristo à venda

Por Bernardo Esteves | 01.10.17

O Museu da Vida de Cristo, em Fátima, foi este sábado posto à venda em anúncios na imprensa, no âmbito do processo de insolvência que corre no Tribunal de Santarém.



O valor mínimo pedido por edifício e recheio é de 7,5 milhões de euros. As propostas, em cartas fechadas, serão lidas a 20 de outubro.



O museu, inaugurado em abril de 2007, próximo do Santuário de Fátima, recebeu 80 mil visitantes em 2010, quando a meta era de 200 mil pessoas.



O projeto envolveu um investimento de 12 milhões de euros.



O espaço guarda 33 cenas religiosas, representadas por 210 figuras de cera.