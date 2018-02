Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Museu de dinossauros com entradas a 12,50 euros

Parque expõe 120 modelos reais de 70 espécies de dinossauros num museu ao ar livre.

Por Cláudia Borges Monteiro e Edgar Nascimento | 09:05

O Dino Parque da Lourinhã, uma das regiões mais ricas em fósseis de dinossauros, abre portas ao público hoje. Os bilhetes para visitar o maior museu ao ar livre de Portugal (10 hectares) custam 12,50 € (adultos e jovens a partir dos 13 anos), 9,50 € (dos 4 aos 12 anos) e as crianças até aos 3 anos não pagam. Em grupos de mais de 20 pessoas, os adultos pagam 11,50 € e as crianças até aos 12 anos pagam 8,50 €.



Ontem, na inauguração oficial, o diretor científico do parque, Simões Mateus, explicou que o espaço tem mais de 70 espécies "dos modelos mais icónicos de cada era e de cada época do período dos dinossauros". No total, estarão expostos 120 modelos de dinossauros em tamanho real.



O parque leva a vila da Lourinhã "ao mapa turístico, porque combina-se a ciência com a atividade lúdica. É um conceito de ciência divertida tanto para crianças como para adultos", explicou o diretor geral do parque, Luís Rocha.



Há 21 anos foi encontrado no concelho um ninho de ovos de dinossauros com vestígios de embrião, o que começou a despertar interesse em Luís Rocha. "Há 20 anos que sonho com este parque", disse o responsável.



O investimento no parque jurássico rondou os cinco milhões de euros e são esperadas durante o ano 200 mil visitas. O parque estará aberto todos os dias, entre as 10h00 e as 17h00, no inverno, encerrando às 19h00 no verão.



A inauguração oficial contou com a presença do secretário de Estado das Autarquias, Carlos Miguel, do presidente da Câmara da Lourinhã, João Duarte, e do presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado.