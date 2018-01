Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Museu de Olaria dedica ano à arte dos ‘Baraças’

Ciclo de exposições mostra peças tradicionais das mais icónicas famílias do Figurado de Barcelos.

Por Fátima Vilaça | 08:41

Coretos, bandas de música, alminhas e o inevitável galo de Barcelos, figuras típicas do artesanato saído das mãos dos irmãos ‘Baraças’, vão estar em destaque durante todo o ano no Museu de Olaria de Barcelos. São mais de cem peças de barro, feitas e pintadas à mão, que espelham o mundo rural, a religião e as festas populares das aldeias minhotas.



‘Uma Geração de Baraças ligada pelo Barro’ é o título da exposição dedicada à ‘Família Baraça’, uma das mais conceituadas e tradicionais famílias do artesanato de Barcelos. A mostra abre ao público no próximo sábado, na Sala de Exposições Temporárias do Museu de Olaria, e prolonga-se até ao último dia do ano.



A mostra insere-se num conjunto de homenagens que o Museu de Olaria decidiu prestar às mais carismáticas e conceituadas famílias que fizeram do Figurado de Barcelos um ícone a nível mundial. Depois da ‘Geração Ramalho’, em 2016, e da ‘Geração Côta’, em 2017, chegou a vez da família ‘Baraça’.



A ‘Geração Baraça’ foi iniciada por Ana Lopes Gonçalves Valada, conhecida como ‘Ana Baraça’, em Galegos Santa Maria, no concelho de Barcelos. A barrista transmitiu a sua arte primeiro ao filho, Fernando, e à filha, Rosalina, depois aos netos, Carlos, Vítor e Moisés.



Vítor e Moisés Gonçalves dão agora seguimento ao legado da avó. Trabalham em conjunto, com o nome ‘Irmãos Baraças’, e dedicam-se, em exclusivo, ao fabrico de artigos decorativos em barro, em que a tradição e inovação andam lado a lado.



O Museu de Olaria abre de terça a sexta-feira das 10h00 às 17h30 e aos sábados, domingos e feriados das 10h00 às 17h30.