Música e fogo de artifício numa cidade a bombar

Na madrugada de sábado os bombos vão tocar até de manhã numa noite memorável.

Por Ana Borges Pinto | 08:57

A noite dos bombos e o famoso espetáculo pirotécnico são dois dos momentos altos das Festas da cidade de Mirandela e de Nossa Senhora do Amparo que arrancam oficialmente amanhã. Vão ser 13 dias – de 25 de julho a 6 de agosto - repletos de festa que vão animar o centro da cidade, desde o Parque do Império até à zona verde.



A noite de abertura das festividades está a cargo de Cuca Roseta que atua, amanhã, com a ESPROARTE – Escola Profissional de Arte de Mirandela- ‘banda’ que irá servir de orquestra à fadista.



Nos restantes dias os concertos continuam com atuações de Quim Barreiros, Miguel Araújo, Black Mamba, Sérgio Rossi, Diapasão e Capitão Fausto, entre outros.



Todas as noites, a zona verde da cidade irá transformar-se numa discoteca ao ar livre, com a atuação de mais de uma dezena de DJ.



A enchente de milhares de pessoas é esperada no fim de semana de 4 e 5 de agosto. Sexta-feira ninguém dorme na cidade e a noite é dedicada aos bombos, que a partir da meia-noite se fazem ouvir até de manhã.



No sábado, o dia é dedicado a Nossa Senhora do Amparo, com a realização da missa e procissão. Já na madrugada de domingo, os céus de Mirandela cativam todos os olhares com o majestoso fogo de artifício piromusical marcado para a 01h15, que este ano conta com uma única sessão de 38 minutos.



Durante os 13 dias, a cidade tem atividades diárias. Além dos concertos, haverá também torneios de vólei de praia, apresentação de livros, folclore, um passeio noturno de motas clássicas, entre outras atividades e momentos religiosos.