Música e fogo resgatam tradição da Festa de Reis

Programa inclui concerto de Tiago Bettencourt no cais de Gaia e espetáculo de fogo de artifício.

Por Manuel Jorge Bento | 08:38

Depois do Natal e da Passagem de Ano, Vila Nova de Gaia aposta na recuperação de uma tradição, já no sábado, com uma Festa de Reis que inclui concerto de Tiago Bettencourt e um espetáculo piromusical. "É uma solução alternativa face a outros compromissos e eventos. Criamos um novo atrativo, uma nova oferta para a região", afirma Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da câmara.



"No passado, as associações comemoravam o Dia de Reis no centro de Vila Nova de Gaia. A lógica era etnográfica, mas com algum perfil típico da tradição. Entretanto, Natal e Ano Novo começaram a aglutinar as energias, mas agora a tradição de Reis em Gaia começa a ser recuperada", explica o autarca, que fala de um legado "antigo e que sempre esteve centrado na comunidade".



A Festa de Reis terá, às 21h00, no cais de Gaia, um concerto de Tiago Bettencourt, um nome incontornável da música portuguesa que dispensa apresentações. Segue-se um espetáculo piromusical com 15 minutos de duração, com vários pontos de lançamento, incluindo a serra do Pilar e a ponte D. Luís, após as 22h00.



O objetivo do município é marcar o fim da quadra natalícia no concelho, aproveitando que a praça Natal - espaço montado no centro da cidade, que junta várias atividades, incluindo uma roda gigante e a casa do Pai Natal - estará aberta até domingo.



"Creio que os municípios à volta não têm nada relacionado com os Reis, mas estão todos convidados a recuperar esta tradição connosco", afirmou o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia.