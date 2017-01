Música trai bombeiro colhido pelo comboio

A consternação reina na sua corporação, mas também nas vizinhas. Assim que seja libertado pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, o corpo do jovem Emanuel Coio será velado no quartel do Dafundo.



Para o comandante dos Bombeiros do Dafundo, onde Emanuel Coio iria ser promovido a bombeiro de 3ª no 105º aniversário da corporação, em março, as circunstâncias da morte "são uma grande incógnita". "Ele tinha muito respeito, medo até, de comboios. A nossa área tem parte da Linha de Cascais e fazemos vários trucidados. Ainda há poucos dias ele tinha acorrido a uma morte dessas e todos vimos como ficou impressionado", afirma.A consternação reina na sua corporação, mas também nas vizinhas. Assim que seja libertado pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, o corpo do jovem Emanuel Coio será velado no quartel do Dafundo.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Nos Bombeiros do Dafundo, Oeiras, há dois anos, Emanuel Coio, de 26, era "um rapaz bom, humilde e muito educado", repete aoo comandante da corporação, Carlos Jaime. Morreu domingo à tarde, quando regressava de casa da namorada, na estação de comboios de Santa Iria da Azoia, em Loures. Tinha-se sentado na plataforma, com as pernas caídas para a linha, e o facto de estar - "como de costume" - a ouvir música alta nos auriculares tê-lo-á impedido de se aperceber do comboio.O maquinista ainda apitou, mas o jovem bombeiro não se mexeu e foi colhido nas pernas, tendo sido projetado e sofrido uma pancada fatal na cabeça."Ele praticamente vivia aqui na nossa camarata. Era de Angola, onde estão os pais [devem chegar amanhã para tratar do funeral] e irmãos, e estava a estudar gestão. Todos os meses enviava 200 euros do ordenado para a mãe", diz Carlos Jaime.