Namorada ajuda Sócrates

Ex-primeiro-ministro apanhado ao telefone. Falava em código com Fernanda Câncio, mas foi traído pelo motorista.

Por Tânia Laranjo e Débora Carvalho | 01:30

José Sócrates não gostava de deixar rasto. E também era avesso ao pagamento dos impostos, os mesmos que defendeu enquanto primeiro-ministro. As escutas do processo Marquês mostram um ex-primeiro-ministro cheio de esquemas, esconderijos e muitas meias verdades. São centenas de conversas transcritas ao longo do processo que não deixam dúvidas sobra a titularidade do dinheiro. Nem sobre o facto de todos, à sua volta, saberem que aquele lhe pertencia. E usarem-no sem receio de que acabasse.



João Perna, o motorista que ganhava 600 euros por mês, era o único indignado. Falava frequentemente com a ex-mulher e com amigos, dando conta da estupefação por alguém que tinha governado o País viver de um fundo secreto. Perna não tinha dúvida de que o dinheiro estava em "esconderijos". E que vinha em ‘malas’ e era gasto sem controlo.



A acusação é conhecida e o CM revela agora as conversas que os investigadores consideraram relevantes. Como uma conversa entre Câncio e Sócrates, em que decidem que o pagamento de um fim de semana prolongado se fará em dinheiro, para pouparem no IVA. E também para não deixar rasto, já que Câncio, afinal, não quer arranjar problemas ao ex-governante.



A narrativa de Sócrates, três anos depois, mantém-se arredada dos documentos. Ignora a acusação, ignora as escutas, continua a garantir que o dinheiro não era seu, que vivia às custas de um amigo e que emprestava sem nunca pedir nada em troca. As provas, que Sócrates tanto exigia, são agora conhecidas. O caso segue para instrução.



Controlar jornalistas

Controlar os órgãos de comunicação social era uma das prioridades de Sócrates. Escolheu diretores de jornais e colocou os amigos nos sítios-chave. O Correio da Manhã era a sua maior dor de cabeça. "São uns pulhas", gritava. Dava ordens aos amigos para "não falar ao CM".



Família pedia dinheiro

Da mãe à ex-mulher, passando pelo filho, todos pareciam viver à custa de Sócrates. O mesmo Sócrates que jurou ao juiz não ter fortuna, ser um ‘provinciano’ que nunca enriqueceu na política. As escutas que o CM revela mostram o contrário. Todos gastavam sem controlo.