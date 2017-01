Namoravam junto ao rio e foram atacados à paulada

A rapariga sofreu apenas ferimentos nos braços, mas o rapaz foi atingido por um vidro num olho e corre o risco de ficar cego. A GNR, que está a investigar o sucedido, suspeita que tenha sido um ajuste de contas.

Um casal de namorados foi atacado à paulada, na madrugada de ontem, quando se encontrava no interior do carro, na Barca do Lago, junto ao rio Cávado, em Esposende.Faltavam cerca de dez minutos para as duas da madrugada quando de um Audi de cor escura saíram quatro rapazes, encapuzados e armados com paus, que começaram de imediato a dar violentas pauladas no carro em que se encontravam os namorados. Partiram os vidros todos, assim como espelhos e faróis. Deixaram o veículo todo amassado, desde o tejadilho às portas e ao capô.Os pescadores de lampreia que lançavam as redes no rio aperceberam-se do ataque e tentaram socorrer o casal. Só que quando chegaram a terra os agressores já tinham fugido. Foram, aliás, os pescadores que chamaram o socorro. O casal, que ficou em estado de choque, não foi agredido, mas sofreu ferimentos diversos devido à projeção dos vidros.