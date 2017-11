Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Não contei nada ao meu sogro”, diz genro de Mesquita Machado

José Pedro Castro confirmou tese de antigo edil.

Por Liliana Rodrigues e Secundino Cunha | 08:32

"Não havia forma de o meu sogro saber, nada contei dos problemas financeiros das minhas empresas à minha mulher ou ao meu sogro. Eram assuntos meus. E as chatices que isso gerou".



A garantia é de José Pedro Castro, genro de Mesquita Machado, que ontem quis testemunhar no julgamento, em Braga, em que o ex-edil do Partido Socialista responde por participação económica em negócio e abuso de poder.



O negócio das Convertidas iria lesar a autarquia em quase três milhões de euros, segundo a acusação, para ajudar o genro e a filha a liquidar uma dívida de valor semelhante.



No banco dos réus sentam-se outros cinco arguidos, ex-vereadores do PS, entre os quais os deputados na Assembleia da República Hugo Pires e Palmira Maciel.



O genro de Mesquita garante que foi assolado pela crise e que dividiu as empresas com o sócio, para tentar "resolver os problemas financeiros". "Fiquei com o pior osso para resolver e desliguei da outra empresa [que tinha comprado aqueles terrenos e que tinha as hipotecas ao banco para saldar]", repetiu, por várias vezes, a testemunha.



Apesar dos graves problemas financeiros, José Pedro Castro afirmou que manteve sempre o mesmo nível de vida.



Assegura que até se esqueceu da dívida de dois milhões ao BCP da empresa de que era sócio-gerente e que iria lucrar com a expropriação do terrenos das Convertidas.



Ricardo Rio também foi ouvido e confirmou que a "expropriação surgiu de forma repentina e com caráter de urgência, o que todos estranharam".