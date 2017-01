“Não me identifico com a gestão do município”

"Esposende está claramente a ficar para trás, especialmente no que toca à fixação de empresas e à criação de emprego", atira o candidato, antecipando que o seu projeto passará pela dinamização da economia, mas também pela criação de políticas de ação social, culturais e ligadas à educação.



Cepa garante que está motivado para estas eleições e sublinha o facto de, pela primeira vez em Esposende, os eleitores poderem escolher entre dois candidatos cujo trabalho já conhecem. O antigo autarca não esconde que gostava de ter tido mais tempo para concretizar os projetos que tinha em mão."Esposende está claramente a ficar para trás, especialmente no que toca à fixação de empresas e à criação de emprego", atira o candidato, antecipando que o seu projeto passará pela dinamização da economia, mas também pela criação de políticas de ação social, culturais e ligadas à educação.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Quando foi eleito presidente da Câmara Municipal de Esposende pela primeira vez, em 1998, João Cepa tinha apenas 28 anos. Foi o edil mais jovem do País e venceu, sempre com maioria absoluta, pelo PSD, as três eleições em que foi candidato. No final do último mandato, em 2013, desfiliou-se do partido e afastou-se da política. No primeiro dia deste ano, na sua página de Facebook, anunciou que será candidato à presidência do município nas eleições autárquicas. Avança como independente contra o seu então número dois, Benjamim Pereira."Recebi apelos de vários setores e instituições do concelho, de pessoas que não se identificam com o desempenho desta Câmara e eu próprio também não me identifico com a gestão atual do município", explicou João Cepa, justificando a candidatura como independente.O ex-presidente não quer revelar ainda a equipa que o vai acompanhar. Prefere divulgar os nomes no dia da apresentação oficial da candidatura - que acontecerá "em breve".