“Não pediremos licença para falar pelo Norte”

Presidente da câmara afirma que o Porto tem um papel preponderante na região.

Por Aureliana Gomes | 08:56

"Não contem connosco para sermos meros executores de políticas públicas e comprometermos a capacidade financeira do município se não pudermos exercer opções".



Rui Moreira avisou o Governo para não transformar a autarquia numa "delegação regional", no âmbito da regionalização. Na cerimónia de tomada de posse para o segundo mandato na autarquia portuense - que contou, entre outros, com a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e da líder do CDS-PP, Assunção Cristas -, Moreira reforçou o papel do Porto na região Norte e salientou a importância da descentralização de competências.



"O Porto não é apenas o centro nevrálgico da área metropolitana. Tem um papel preponderante na região que tarda em afirmar-se a uma só voz", disse ontem, reforçando que "já ninguém se contentará com uma regionalização meramente administrativa".



No discurso de quinze páginas, o autarca lembrou que, nos últimos quatro anos, o município assumiu um novo papel político, quando reclamou tudo a que tinha direito e é esse o caminho que pretende continuar.



"Não pediremos licença para falar pelo Norte. Assumimos um papel incómodo. Hoje, o Porto é menos bem comportado, mas assume esse poder", lembrou. Criticou ainda as alterações à contratação pública, que penalizam os municípios.



"É insuportável esse tique de centralismo e superioridade do legislador, expresso em inúmeras leis que desrespeitam a autonomia do poder local", disse.



Moreira deixou claro que não foi eleito para arbitrar. "Não seremos neutrais perante tudo o que se quer, se diz ou se faz".