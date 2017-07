"Não se pode ter medo de andar de autocarro"

Problemas com veículos da Resende preocupam Conselho Metropolitano do Porto.

Por Ana Silva Monteiro | 09.07.17

pub

Os acidentes que têm ocorrido com os autocarros da empresa Resende, em Matosinhos, estão a preocupar o Conselho Metropolitano no Porto (CmP) e os utentes do transporte. O último sinistro teve lugar na tarde de sexta-feira, quando um fogo deflagrou num dos pesados. Desta vez, não se registaram feridos."Esta situação é muito preocupante. Não é a primeira vez que acontecem acidentes com os autocarros desta empresa. As pessoas não podem ter medo de andar de autocarro. Temos de fazer tudo para melhorar as condições de segurança", disse aoAvelino Oliveira, secretário da Comissão Executiva com a responsabilidade da área dos transportes no CmP.A concessão à transportadora Resende está em vigor até ao final de 2017, mas, até lá, podem ser implementadas medidas para melhorar o serviço. "Já solicitei ao vereador [dos transportes] e ao presidente da Câmara de Matosinhos o agendamento de uma reunião no sentido de avaliarmos o ponto de situação da Resende ", frisou.Em outubro de 2016, um acidente com um autocarro da mesma operadora privada resultou numa vítima mortal e em quatro feridos graves. O autocarro despistou-se na av. Eng. Duarte Pacheco e embateu na paragem da estação de metro, num autocarro e num carro.Um mês depois, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) divulgou ter realizado uma fiscalização a viaturas de transporte público, nove das quais ficaram com documentos apreendidos. "Temos estado próximos da empresa, de maneira a detetar mais depressa os problemas da mesma", concluiu Avelino Oliveira.