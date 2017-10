NASA divulga imagens de Portugal a ser consumido pelas chamas

Incêndios e Ophelia criaram tonalidade laranja no céu do Reino Unido.

18:54

A NASA divulgou esta segunda-feira imagens captadas pelo satélite Terra-Água, onde se pode ver os vários focos de incêndios ativos em Portugal.

Este domingo, 15 de outubro, ficará para sempre recordado por ter sido "o pior dia do ano em matéria de incêndios" com mais de 400 fogos ativos, segundo a Proteção Civil, que até ao momento já matou 36 pessoas.

O número elevado de incêndios é bem visível nas imagens disponibilizadas pela NASA, além dos fogos em Portugal é possível observar também focos de incêndio na Galiza e nas Astúrias.



Incêndios e Furacão Ophelia criaram tonalidade laranja no céu do Reino Unido

O céu do Reino Unido ganhou uma tonalidade alaranjada em várias partes do país devido aos efeitos colaterais dos restos do furacão Ophelia e aos incêndios florestais que assolam Portugal e o noroeste de Espanha.

O fumo e outras partículas dos incêndios juntamente com a areia do deserto Saara foram transportados para o norte da Europa pelos ventos da tempestade.