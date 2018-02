Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nasceram 179 bebés no Hospital de Guimarães

Unidade hospitalar registou maior número de nascimentos no mês de janeiro dos últimos cinco anos.

Por Aureliana Gomes | 09:52

O mês de janeiro registou um aumento significativo de internamentos, cirurgias e atendimentos no serviço de Urgência do Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães. No primeiro mês no ano, foi ainda verificada a subida do número de recém-nascidos, o mais elevado dos últimos cinco anos - em 31 dias, nasceram 179 bebés na maternidade.



Os dados foram avançados pelo Hospital de Guimarães, que revela que, nas principais linhas de produção, houve um aumento generalizado, em comparação com o mesmo mês dos anos anteriores.



No que se refere a cirurgias, foram realizadas 1620, mais 246 do que no mesmo mês de 2017. As consultas externas registaram o maior número desde 2014 - 26 229. Os internamentos na unidade hospitalar da cidade-berço também cresceram em janeiro. Ao todo, foram internados 2115 doentes, mais 125 do que no mês homólogo de 2017.



Os números deixam a administração da unidade de saúde satisfeita. Delfim Rodrigues, presidente do conselho de administração, explica que espelham a qualidade dos serviços prestados. "Estes dados demonstram que o hospital está a crescer. Temos feito apostas no desenvolvimento quantitativo e qualitativo em várias áreas de atuação. Estes números espelham isso mesmo", disse o responsável da unidade hospitalar.



Delfim Rodrigues salienta ainda que o desempenho dos profissionais que ali trabalham é fundamental para o bom funcionamento do hospital. "Mesmo perante tempos de maior pressão no acesso aos nossos serviços, demonstram capacidade de resposta às necessidades dos cidadãos", explicou o presidente do conselho de administração, que agradece o empenho de todos os colaboradores nos últimos anos.