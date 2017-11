Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Natal das Caldas da Rainha iluminado com 3,5 milhões de lâmpadas

Árvore de 33 metros inaugurada este sábado.

17:14

As Caldas da Rainha já estão em contagem descrescente para o Natal. Este ano a iluminação natalícia conta com mais de 3,5 milhões de lâmpadas e uma árvore de 33 metros de altura.



A inauguração será este sábado, pelas 18h00, com uma festa na Praça 25 de Abril, onde se encontra a árvore gigante. A cidade dará início oficial do programa de animação de Natal onde foram investidos cerca de 160 mil euros.



A árvore, elemento icónico do Natal das Caldas, terá este ano uma iluminação dinâmica.