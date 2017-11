Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Naufrágios fazem cinco feridos

Vagas de seis metros viram embarcações junto a praias do Norte.

Por Paulo Jorge Duarte e Secundino Cunha | 08:29

Cinco feridos foi o resultado de dois naufrágios ocorridos ontem, em Esposende e Vila Nova de Gaia, devido a vagas de seis metros.



Em Esposende, o acidente foi de madrugada, na zona de rebentação, e os três pescadores conseguiram nadar até à praia. Socorridos pelo INEM, foram levados para o hospital, apenas por precaução.



Entretanto, dois pescadores, de 58 e 59 anos, ficaram feridos, um deles com gravidade, no naufrágio de uma embarcação, pelas 07h30, na praia da Madalena, Gaia.



Os dois homens tinham colete salva-vidas e conseguiram nadar até perto do areal. Foram ajudados a sair da zona da rebentação por populares.



Os Bombeiros de Valadares, a Polícia Marítima e uma equipa do INEM estiveram no local.