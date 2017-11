NAV Portugal também organizou jantar no Panteão

Homenagem aos trabalhadores da empresa pública foi no monumento.

23:03

A NAV Portugal - Navegação Aérea de Portugal - organizou a 16 de outubro um jantar de homenagem os trabalhadores no Panteão Nacional. As fotografias do evento foram publicadas no Facebook e além do jantar, a empresa ainda organizou um welcome drink no terraço do Panteão.O site Má Despesa Pública divulgou o acontecimento e ainda publicou o contrato de aquisição do jantar. No documento há indicação de que a ementa era composta por um prato de peixe, prato de carne, sobremesas e bebidas e que havia serviço de bengaleiro e música ambiente.O jantar custou " 17600 euros, acrescido do IVA (...) a que corresponde o valor de 38 euros por pessoa", pode ler-se.A notícia surge depois da polémica do jantar da Web Summit no Panteão. O Governo já veio proibir festas no monumento e Paddy Cosgrave, o fundador da Web Summit, já apresentou um pedido de desculpas aos portugueses.