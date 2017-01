Navio escola Sagres celebra 55 anos ao serviço de Portugal

No final da II Guerra Mundial, Albert Leo Schlageter foi entregue aos Estados Unidos e ao fim de três anos foi cedido à Marinha do Brasil onde passou a ostentar o nome de Guanabara.Este nome permaneceu até 1962, ano em que foi adquirido por Portugal, que o batizou como "Sagres".Segundo a Marinha, "a principal missão do Navio-Escola Sagres é possibilitar o contacto com a vida no mar aos cadetes da Escola-Naval, os futuros oficiais da Marinha, através das viagens de instrução a bordo do navio".O navio escola, que já realizou três voltas ao mundo, tem também como missão a representação da Marinha e do país, funcionando como "embaixada itinerante de Portugal".