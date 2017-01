Negligência em lar de deficientes de Alijó

A população daquela vila mostrou-se incrédula e garantiu desconhecer a prática de tais atos contra os utentes da instituição que funciona em Alijó desde o ano 2010.

Alexandra Figueiredo, coordenadora da resposta social do núcleo de Alijó da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Vila Real-Sabrosa, "foi suspensa até à conclusão do inquérito e do apuramento de responsabilidades".A decisão da direção decorre de uma notícia da TVI, na qual uma ex-funcionária denuncia maus-tratos e negligência na instituição que acolhe 24 utentes, entre os 18 e os 50 anos, todos com deficiência mental.O caso já está a ser investigado pela Segurança Social que, após ter enviado uma equipa técnica de verificação rápida ao lar, concluiu "poder haver alegadas práticas de maus-tratos e negligencia", estando já a articular uma resposta em conjunto com o Ministério Público.