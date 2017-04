Negócio de carro na internet acaba em carjacking

A PSP tomou contra da ocorrência e a PJ investiga.



Logo a seguir fugiram – três no mesmo carro em que tinham chegado e os outros dois no Volkswagen Scirocco da vítima. Desapareceram sem deixar rasto. Os dois homens, feridos na cabeça, alertaram as autoridades e acabaram por ser transportados ao Hospital de São José.A PSP tomou contra da ocorrência e a PJ investiga.

Um encontro para negociar a venda de um automóvel, em Lisboa, acabou em roubo à mão armada. A vítima ficou sem carro nem dinheiro e ainda teve de receber tratamento hospitalar, tal como um amigo que a acompanhava.O roubo violento ocorreu na noite de domingo, nas imediações da rotunda da Expofor, no Parque das Nações, em Lisboa, apurou ontem o. O dono do carro tinha colocado um anúncio na internet e combinou com um interessado no negócio mostrar-lhe o veículo. Levou um amigo, mas nem isso foi suficiente em termos de segurança.Os dois homens foram surpreendidos por um grupo de cinco assaltantes armados, que chegaram noutro carro. Rapidamente apontaram armas de fogo e desferiram coronhadas na cabeça das duas vítimas, ameaçando-as de morte.