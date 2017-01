Após a agressão, o segurança "fechou-se" no bar. O MP acrescenta que Carlos Mesquita agiu "por sentimentos de cólera, baseados em motivos fúteis ou insignificantes". Responde por ofensa à integridade física qualificada e exercício ilícito de segurança privada.



A agressão aconteceu a 29 de março de 2015. Segundo o Ministério Público (MP), Carlos Mesquita agrediu Rui Coutinho com um "violento estalo", seguido de dois murros. O homem caiu de imediato, "desamparado", bateu com a parte de trás da cabeça no chão e ficou inconsciente, a sangrar da cabeça e da boca. Fruto das lesões, Rui Coutinho ficou em estado vegetativo.Após a agressão, o segurança "fechou-se" no bar. O MP acrescenta que Carlos Mesquita agiu "por sentimentos de cólera, baseados em motivos fúteis ou insignificantes". Responde por ofensa à integridade física qualificada e exercício ilícito de segurança privada.A família da vítima pede 774 mil euros de indemnização.

A discussão terá começado por causa de um cartão de consumo e terminou numa violenta cena de pancadaria. Rui Coutinho, na altura com 39 anos e agora com 41, foi esmurrado com violência pelo segurança do bar Insólito, em Braga.Caiu desamparado no chão e nunca mais reagiu. Foi internado e vive agora em estado vegetativo numa unidade de cuidados continuados. Não fala e é alimentado por sondas.Esta sexta-feira, no Tribunal de Braga, o segurança acusado afirmou que deu apenas "um estalo", para se defender, e que o mesmo "até nem foi assim com tanta força". Carlos Mesquita, de 45 anos, disse ainda que tinha sido agredido, ameaçado e insultado por Rui Coutinho, que estava num grupo com cerca de 50 pessoas, que, segundo o arguido, estariam "muito bêbadas" e pareciam "alucinadas".