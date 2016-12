Nevoeiro em Lisboa obriga 10 aviões a divergir para Faro

O nevoeiro matinal obrigou este sábado 10 aviões a divergir para Faro e está a provocar atrasos no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, confirmou a ANA - Aeroportos de Portugal à agência Lusa.



A operação no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi normalizada a partir das 10h00 depois de o nevoeiro matinal ter obrigado dez aviões a divergirem para Faro, informou a ANA - Aeroportos de Portugal à agência Lusa.



Segundo fonte oficial da gestora aeroportuária, o aeroporto de Lisboa esteve em LVO (Low Visibility Operations) pela falta de visibilidade.





O último voo a divergir para Faro ocorreu às 09:40.As más condições de visibilidade provocaram ainda vários atrasos na operação no aeroporto de Lisboa.Segundo fonte oficial da gestora aeroportuária, há constrangimentos no aeroporto de Lisboa pela falta de visibilidade, mas não há voos cancelados.Relatvamente à greve dos trabalhadores do 'handling' (assistência em terra), a mesma fonte da ANA - Aeroportos de Portugal informou que "não está a ter impactos".A ANA - Aeroportos de Portugal pede aos passageiros para chegarem com antecedência e de preferência com bagagem de porão.Em comunicado, a gestora dos aeroportos portugueses advertiu na quinta-feira que "é previsível que o processamento de passageiros nos aeroportos nacionais venha a sofrer constrangimentos", devido às greves convocadas para os dias 24, 27, 28, 29 e 30 de dezembro, recomendando que "durante os dias abrangidos pelos pré-avisos de greve, se apresentem no aeroporto respetivo com a devida antecedência e sigam as instruções transmitidas pela sua companhia aérea".Na mesma nota, a ANA sugere aos passageiros que privilegiem a utilização de bagagem de porão, reduzindo o transporte de bagagem de cabine, "facilitando assim o processo de controlo de segurança de pessoas e bens".